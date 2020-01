Un si grand soleil en avance : Janet retrouve sa fille (résumé + vidéo épisode n°367 du 21 janvier)

Séquence émotion ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » puisque Janet a le grand plaisir de retrouver sa fille, Emmy. Mère et fille se prennent dans les bras dès l’arrivée de la jeune femme à l’aéroport de Montpellier !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver exceptionnellement à partir de 20h35 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 367

Janet retrouve avec joie sa fille, Emmy, à l’aéroport. Elle lui annonce qu’elle a prévu plein de choses afin qu’elles rattrapent le temps perdu ! Emmy lui rappelle qu’elles ont le temps puisqu’elle est venue pour un stage de trois mois. Et elle lui confie que si elle a choisi Montpellier pour son stage, c’est justement pour passer plus de temps avec elle… Janet est ravie.

De son côté, Eliott entreprend à contrecœur des démarches pour redresser la barre. Et l’engagement de Manon aura-t-il l’effet escompté ?



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 21 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

