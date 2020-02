Audiences TV prime 2 février 2020 : « Un plan parfait » net leader (TF1)

ANNONCES







Audiences TV prime 2 février 2020. Hier soir, et malgré son statut de rediffusion, c’est le film proposé par TF1 « Un plan parfait » qui s’est adjugé la première place des audiences en première partie de soirée. Porté par Diane Kruger et Dany Boon, il a convaincu 4.59 millions de Français soit 21.6 % du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime 2 février 2020 : autres chaînes

En seconde position on retrouve France 2 avec la rediffusion du film “Mad Max : Fury Road”. Un film d’action qui a ravi 2.45 millions d’amateurs du genre (pda 11.3 %).

On retrouve ensuite M6 et son magazine « Zone Interdite ». Il était consacré hier soir aux plus populaires de nos élus, les maires ! Verdict : 2.04 millions de citoyens soit 9.6% de l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).

Quant à la série de France 3 Harry Bosch, elle a pu compter hier soir sur 1.74 million de fans pour 7.8% de part de marché (moyenne sur les deux premiers épisodes).

Arte complète le top 5 avec un grand classique du cinéma. Avec « Fenêtre sur Cour » d’Alfred Hitchcock, la chaîne franco-allemande a rassemblé 1.67 million de cinéphiles pour 7.5% de part d’audience moyenne.

