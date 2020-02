Plus belle la vie : ce soir, Abdel et Alison quittent la coloc (résumé + vidéo de l’épisode 3986 PBLV du 3 février 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3986 du lundi 3 février 2020 – La semaine débute et ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie », la coloc va perdre deux de ses membres. En effet, Abdel et Alison quittent la coloc pour s’installer dans la maison des Fedala…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3986

Patrick n’est toujours pas enchanté à l’idée que Kevin devienne son beau-fils. Mais Emilie et Kevin veulent se donner du temps pour réfléchir. Babeth tente de rassurer Emilie qui a du mal à peser le pour et le contre. Leo fait exprès de faire capoter l’interrogatoire de Kevin au moment où il va faire avouer Fabien. Il remet ouvertement Kevin à sa place. Et pour l’empêcher de continuer l’enquête, Léo emmène Kevin chez les Fréjean, un couple frappé par la disparition de leur fils…

Eric se fait passer, devant Didot, pour le mari jaloux de Blanche afin de la sauver de sa demande en mariage. Blanche vient au dépôt vente lui signifier qu’ils ne peuvent plus travailler ensemble. Didot en convient, et lui offre un bijou d’adieu ; un collier que Blanche reconnait…



Les visions de Sabrina inquiètent Estelle, mais pas Nathan qui croit aux fantômes. De son côté, Sabrina confie à quelqu’un de malveillant ses secrets…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3986 du 3 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

4.64 / 5 ( 22 )

Notez cet article Etoiles

