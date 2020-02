Bigflo & Oli : ils font un énorme don au Secours Populaire (PHOTO)

0 ( 0 )



ANNONCES





C’est hier soir, chez eux à Toulouse, que Bigflo & Oli donnaient le dernier concert de leur tournée. Un dernier concert pour lequel ils avaient annoncé de longue date que les bénéfices iraient au profit de l’association dont ils sont les parrains, le Secours Populaire.

Et Bigflo & Oli ont plus que jamais tenu promesse. Hier soir, c’est un impressionnant chèque qu’ils ont remis à l’association, qui vient en aide aux personnes dans le besoin. Le montant de ce chèque s’élève à 500.000 euros, comme on peut le voir sur la photo publiées par les chanteurs sur leur compte du réseau social Instagram.



ANNONCES





Il ne s’agit pas que des bénéfices des ventes des places du concert puisqu’ils ont donné le détail de la somme reversée au Secours Populaire. Les bénéfices représentent la moitié de la somme.

« Hier on a donné un demi million d’euros au @secourspop ! Grâce au public du tout dernier concert de la tournée avant le prochain album! (250 000€ de bénéfices du zenith ,50 000€ de Flo, 50 000€ de Oli et 150 000€ de notre société) » ont-il écrit en légende de la photo.



ANNONCES





« Merci à tous d’être venu, merci aux équipes qui ont fait des cadeaux et des efforts pour que la soirée coute le moins cher possible 💪🏼 Vous pouvez aussi participer a votre échelle ! Si vous ne pouvez pas donner de l’argent essayez de donner du temps, ne serait-ce que une heure par mois, pour une cause qui vous tiens a coeur, vous en sortirez grandi ❤ L’amour gagne toujours!!! »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 0 / 5. Nombre de notes : 0 Aucune note

LIENS SPONSORISES