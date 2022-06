Fête de la Musique : Bigfo et Oli annulent leur participation au concert de France 2 au dernier moment !

4.9 ( 8 )

Alors que c’est la Fête de la Musique ce mardi et que pour l’occasion France 2 organise un concert en direct de Montpellier, Bigflo et Oli ont finalement annulé leur participation au dernier moment !







« Mauvaise nouvelle, Montpellier, Fête de la musique, on ne pourra pas être là », a déclaré Bigflo dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. « On doit être à Paris pour la promo et les répéts de Bercy. On est trop short. C’est gâché, mais on revient à Montpellier ! »







Déjà ce matin, Bigflo a fait faux bond à Manu et son équipe de la matinale d’NRJ, sans prévenir. Il ne s’est pas réveillé et était injoignable, il a ensuite présenté ses excuses. Oli était présent dans les studios d’NRJ pour l’émission « Manu dans le 6-10 ».

Plus de 20.000 personnes sont attendus ce soir place de l’Europe à Montpellier pour les 40 ans de la Fête de la Musique.



Le nouvel album de Bigflo et Oli « Les autres c’est nous » sortira le 24 juin.

Les frères sont contraints d’annuler leur venue à Montpellier pour la Fête de la Musique mardi 21 juin 🥲 pic.twitter.com/WJ6WgR8dTH — Bigflo & Oli Source (@BigfloOliSource) June 16, 2022

