Plus belle la vie : ce soir, Sabrina veut en finir ! (résumé + vidéo de l’épisode 3995 PBLV du 14 février 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3995 du vendredi 14 février 2020 – C’est la Saint-Valentin aujourd’hui et on peut dire qu’elle ne s’annonce pas du tout joyeuse pour Sabrina dans Plus belle la vie »… En effet, hantée par la mort de Jerry, la jeune femme va être prête à en finir !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3995

Léo a beau se défendre, Patrick est obligé de prévenir l’IGPN. Millard parvient à faire croire à sa bonne foi. Medhi réapparait au commissariat prétendant être resté dans une rave party. Millard est libéré et Léo risque la suspension, voire la radiation. Avant son diner, Kevin se confie à Baptiste et ne sait plus où il en est. De son côté, Yolande essaie de rassurer Emilie sur le couple. Les épreuves affermissent le véritable amour et ce qui ne tue pas rend plus fort…

Maxime abandonne Sabrina expliquant que Jerry a essayé de l’étrangler. Nathan et Estelle s’alarment en la voyant rentrer à la coloc en état de choc. Nathan vient voir Maxime et le convainc d’aider Sabrina, qui le mérite. Mais Sabrina a quitté sa chambre en douce et s’est rendue au parc, où est décédé Jerry. Elle veut en finir…



Tom stresse pour sa première fois avec Eddy le jour de la saint-Valentin. Il a un flash du baiser avec Luis. De son côté, Antoine reçoit sa première injection…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3995 du 14 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

