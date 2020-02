Ce soir à la télé, France 2 lance la série « Il a déjà tes yeux » (VIDEO)

ANNONCES





« Il a déjà tes yeux » au programme TV du mercredi 12 février – Ce soir à la télé, France 2 lance sa toute nouvelle série « Il a déjà tes yeux », adaptée du film du même nom diffusé en juin dernier sur la chaîne du service public. Au casting, on retrouve Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maïga, comme dans le film sorti en salles en 2017. Au programme ce soir et alors que la saison 1 comporte 6 épisodes, les deux premiers inédits.

Plusieurs années ont passé depuis que Sali et Paul Aloka, un couple noir, ont adopté Benjamin, un enfant blanc. Benjamin a grandi, c’est aujourd’hui un adolescent qui a dû accueillir, un an après son adoption, un petit frère prénommé Noé. Enfant biologique du couple, Noé est noir, évidemment. Les deux frères sont, en tout, l’exact opposé : Benjamin est aussi déconneur que Noé est sérieux, aussi sportif que l’autre est intello…



Autant dire qu’avec une mère d’origine africaine, un père d’origine antillaise, un fils blanc et un fils noir, les Aloka ne passent pas inaperçus dans leur vie quotidienne. Une famille un peu plus atypique que les autres, somme toute ! Mais voilà qu’un intrigant et élégant vieil homme, qui se prénomme Lazare, sonne un beau jour à la porte… et se présente comme le père de Paul. Tout l’équilibre (précaire) familial pourrait-il en être bousculé ? Et si cela donnait l’idée à Benjamin de retrouver ses parents biologiques ?

Casting : Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Arié Elmaleh, Michel Bohiri, Joahkim Sigue, Louis Durant, Marie-Philomène Nga, Bass Dhem, Delphine Théodore, Manda Touré, avec la participation de Michel Jonasz



Il a déjà tes yeux, Lucien Jean-Baptiste présente la série en vidéo

