Demain nous appartient en avance : Aurore et Roxane, la confrontation (résumé + vidéo épisode 665 DNA du 20 février 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 665 du jeudi 20 février 2020 –Ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », c’est l’heure de la confrontation entre Aurore et Roxane ! Aurore se rend sur le lieu du rendez-vous qu’elle lui a donné et prend de gros risques…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 665

La terroriste a donné rendez-vous à Aurore pour une confrontation qui promet d’être explosive. Si Aurore part à sa rencontre, elle risque de se faire tuer. Si elle n’y va pas, alors les attaques continueront à Sète. Face à son devoir de policière, il est hors de question pour Aurore de ne pas se rendre au rendez-vous. La police décide donc d’encadrer le périmètre pour protéger Aurore. Seulement, les équipes de Martin n’avaient pas anticipé une attaque par les airs, la terroriste s’est munie d’un drone pour tuer Aurore.

Et face au danger, Christelle décide d’aider des proches. Maxime commence à mentir à son entourage.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 665 du 20 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

