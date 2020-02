Plus belle la vie : ce soir, Antoine en larmes (résumé + vidéo de l’épisode 3999 PBLV du 20 février 2020)

4.2 ( 6 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3998 du mercredi 19 février 2020 – Les choses vont mal tourner ce soir dans votre épisode quotidien de la série Plus belle la vie »… En effet, Jean-Paul et Ariane vont se faire agresser en pleine rue par un homme armé qui n’hésite pas à tirer !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3999

Kevin reprend l’enquête à zéro et vient questionner les Fréjean sur les rapports qu’entretenait leur fils avec Millard. Roland voit le rapprochement entre Millard et Baptiste avec inquiétude et interrompt leur discussion. Alors qu’Emilie rentre en conflit avec Laetitia, Kevin monte voir Léo à l’étage du bar pour lui parler d’Ali. Ce jeune homme est l’objet du désir de Millard. Kevin devra agir seul pour le sauver des griffes du prédateur. Kevin arrête Ali dans la rue sous un faux prétexte le met ainsi en sécurité…

Face à l’endocrinologue, Antoine raconte ses effets secondaires. A l’hôpital, Mila est contrainte de mettre au propre des plannings, qu’elle essaie de monnayer avec Babeth contre des vacances. Antoine est patraque à cause de son traitement, Clément veut appeler le médecin mais Delphine l’en empêche…



ANNONCES





Maxime arrive à convaincre Estelle de sa bonne foi. Sabrina apprend à Estelle l’existence de Sylvain, le frère de Jerry…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3999 du 20 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES