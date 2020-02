« The Voice » vidéo saison 9 : découvrez l’histoire de Nessa

5 ( 3 )



« The Voice » vidéo saison 9. J-2 avant la nouvelle soirée d’auditions à l’aveugle de votre télé-crochet « The Voice ». Des frissons, des confessions, et des talents à foison… voilà le programme qui vous attend ce samedi 22 février 2020 dès 21h05 sur TF1 et en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Et parmi les talents que vous découvrirez cette semaine, il y a Nessa.

« The Voice » vidéo saison 9 : découvrez Nessa

Elle a décidé de braver les interdits pour venir se présenter face aux coachs. Nous vous proposons de la découvrir maintenant et de vivre sa reprise de ‘’La Grenade’’ de Clara Luciani.



#TheVoice

Elle a décidé de braver les interdits pour venir se présenter face aux coach 💪

Découvrez l’histoire de Nessa et vivez sa reprise de ‘’La Grenade’’ de @claraluciani 🎤

Va-t-elle convaincre les coachs de se retourner ?

RDV samedi dès 21h05 sur @TF1 & @MYTF1 ! pic.twitter.com/5mkHWIUKL8 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 19, 2020

Va-t-elle convaincre les coachs de se retourner ? Pour le savoir rendez-vous samedi soir dès 21h05 sur TF1, en replay et streaming vidéo sur MYTF1 et bien sûr sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels de l’émission sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube et Dailymotion, sur les comptes officiels de TF1 mais également le hashtag #TheVoice.

