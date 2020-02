Demain nous appartient en avance : Bart libre mais SDF (résumé + vidéo épisode 652 DNA du 3 février 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 652 du lundi 3 février 2020 –Une nouvelle semaine débute et ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », Bart est au plus mal… Indésirable chez sa mère, il se retrouve sans nulle part où aller…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



ANNONCES





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 652

Bart a été libéré de prison bien malgré lui en fin de semaine dernière. Responsable de la mort d’Arnaud, le jeune homme n’est plus désirable chez sa mère et décide de s’isoler. De plus, Bart a honte de ce qu’il a fait ; ses remords le poussent à se couper des autres. Sans solutions immédiates, il va devoir passer ses premières nuits sans domicile fixe et il décide de se réfugier dans le van d’Hugo.

Pendant ce temps là, l’inquiétude de Chloé crée des tensions avec Marianne. Au pied du mur, Aurore doit se résoudre à appeler à l’aide. Sans le savoir, Souleymane fait obstacle aux plans romantiques de son père. Et Karim se retrouve obligé de mentir à Bart.



ANNONCES





Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 652 du 3 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

5 / 5 ( 4 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES