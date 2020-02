« N’oubliez pas les paroles » ce soir : Margaux éliminée aujourd’hui ?

ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » ce soir. Ce soir le jeu de Nagui « N’oubliez pas les paroles »; ou NOPLP pour les intimes, pourrait bien battre un nouveau record d’audience historique. Après 48 heures de pause, la plus grande de toutes les maestros est de retour ce lundi 3 février 2020 dès 18h40.



Plus grande championne de tous les temps (en nombre victoires comme en gains cumulés), Margaux semble indétrônable ! Et pourtant il se murmure avec une insistance certaine que ses heures sont désormais comptées.

Durant le week-end, le sujet a particulièrement agité les réseaux sociaux. Et tout serait parti de Twitter… Des twittos affirment en effet avoir assisté aux enregistrements de l’émission et clament haut et fort à qui veut bien l’entendre que son élimination est programmée pour ce soir. Au début c’était pour le 1er février mais le match de rubgy diffusé samedi a quelque peu changé la donne.

Si l’on en croit les rumeurs, la maestro en titre repartirait avec la somme de 530.000 euros. Une somme qu’elle avait déjà dans son escarcelle après les deux émissions de vendredi soir.



Alors info ou intox ? Nous, nous le savons déjà mais ne comptez pas sur nous pour vous dévoiler quoique ce soit… Si vous voulez vraiment avoir la réponse, branchez-vous sur France 2 ce soir dès 18h40 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV.

Vidéo

En attendant ce soir, et donc de savoir si Margaux sera ou pas éliminée, nous vous proposons une petite vidéo sur laquelle notre maestro performe comme toujours. Il s’agit de sa superbe interprétation sur le titre « Où je vais » d’Amel Bent.

Alors selon-vous Margaux est-elle sur le point de céder son micro d’argent ?

