Demain nous appartient en avance : la Saint Valentin de Chloé et Alex (résumé + vidéo épisode 661 DNA du 14 février 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 661 du vendredi 14 février 2020 –Ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », vous n’échapperez pas à la Saint Valentin ! Au programme chez Chloé et Alex, qui accueilleront leur troisième enfant dans quelques mois, de l’amour, de l’amour, et encore de l’amour !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 661

Un ciel bleu, un réveil en vacances l’esprit léger et une journée de la Saint-Valentin… Il n’en faut pas plus à Alex et Chloé pour profiter d’un moment de complicité et d’un bonheur partagé ! Alors qu’Alex offre des gourmandises à Chloé, sa femme lui a fabriqué un très beau collier. Ca sent bon l’amour chez les Delcourt, et on en redemande !

Pendant ce temps là, la tension monte au commissariat. Aurore et Georges prennent conscience que leur adversaire est redoutable alors que Maxime doit faire un choix délicat. Quant à Antoine, il a une nouvelle idée pour apaiser la situation familiale.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 661 du 14 février

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1.

