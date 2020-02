Un si grand soleil en avance : Romane dévoile son vrai visage (résumé + vidéo épisode n°385 du 14 février 2020)

4 ( 9 )



Ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », Romane va finalement dévoiler son vrai visage devant Manon. Elle est sur le point de la tuer pour la faire taire !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 385

Manon a tout compris et ouvert les yeux au sujet de Romane. Et alors qu’elle comptait aller tout dire à la police, Romane dévoile son vrai visage et s’apprête à se débarrasser d’elle au même endroit qu’elle a tué Karel… Elle l’a menace avec une torche enflammée, Manon est terrifiée et la supplie de l’épargner. Une course poursuite démarre entre les deux jeunes femmes !…

Pendant ce temps là, tout le monde ne vit pas la Saint-Valentin de la même façon. Eliott fait des plans sur la comète, tandis qu’Ève se défend bien de célébrer cette fête qu’elle juge ringarde…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 14 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

