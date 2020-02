« Des racines et des ailes » du 5 février 2020 : ce soir direction la Haute-Savoie (vidéo)

ANNONCES





« Des racines et des ailes » du 5 février 2020 : demandez le programme

La Haute-Savoie, lovée entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc, regorge de trésors bâtis et naturels. De vallée en vallée, des femmes et des hommes se battent avec passion pour les défendre et les faire vivre.

🏔️ Marie-Claire Tronchet, guide du patrimoine, visite de spectaculaires églises baroques.



🏔️ François Bouvier est revenu dans sa région d’origine, le Chablais, pour fabriquer des fromages.

🏔️ Son ami, le chef Jérémy Trincaz, modernise ses plats, grâce aux plantes d’altitude qu’il cueille dans la montagne.

🏔️ La Haute-Savoie est constellée de grands lacs d’altitude : des écosystèmes fragiles, que surveille avec attention un enfant du pays : l’hydrobiologiste Grégory Tourreau.

🏔️ Enfin, au coeur de l’hiver, Rémi Thollot rejoint son lieu de travail à ski.

La vidéo

Pour vous donner envie d’être au rendez-vous, voici de superbes images qui devraient finir de vous convaincre.

🏔 Une région exceptionnelle, des paysages spectaculaires… Direction la Haute-Savoie avec @drda_officiel, mercredi à 21.05 ! pic.twitter.com/Rxc1LqebzF — France 3 (@France3tv) February 3, 2020

