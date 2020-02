« L’amour est dans le pré » 2020 : les portraits dès le 9 mars 2020

5 ( 3 )



ANNONCES





« L’amour est dans le pré » 2020. Retour de votre émission de dating préféré « L’amour est dans le pré » dès le 9 mars 2020 sur M6 et 6play. Pour cette nouvelle saison, Karine Le Marchand vous emmène à la rencontre de ces 13 célibataires au grand cœur, afin de vous présenter leur quotidien et recueillir leurs témoignages. Des histoires fortes et des discours emplis d’optimisme, qui ne pourront que vous donner l’envie de mieux les découvrir.



ANNONCES





« L’amour est dans le pré » 2020 : les portraits, première partie

Depuis 15 ans, L’Amour est dans le pré va chercher à travers les campagnes françaises les cœurs esseulés pour leur offrir la chance de peut-être rencontrer le grand amour. 15 ans durant lesquels nous avons rencontré des personnes extraordinaires, auprès de qui nous avons vibré, ri et pleuré. Et que nous avons accompagné, pour beaucoup d’entre eux, dans une nouvelle vie sentimentale.

Passionnés par leur métier mais souvent trop isolés pour faire des rencontres amoureuses, nos treize célibataires, onze hommes et deux femmes, âgés de 37 à 63 ans, n’ont pour autant pas abandonné l’idée de trouver l’âme sœur. Grâce à L’amour est dans le pré, une chance unique se présente avec l’espoir de briser la solitude et de réaliser leur rêve de vie à deux !

Si les portraits de ces treize nouveaux agriculteurs, qui vont partager avec vous leurs quête d’Amour, font que votre cœur bat plus fort, laissez-vous emporter par le tourbillon de l’amour et écrivez à l’agriculteur qui vous a ému !



ANNONCES





Pour contacter les agriculteurs

L’amour est dans le pré

(avec le nom de l’agriculteur)

TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02

ou connectez-vous sur 6play et la page “L’Amour est dans le pré”.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES