Plus belle la vie en avance : Millard enterre Baptiste vivant ! (vidéo PBLV épisode n°4002)

4.3 ( 7 )



ANNONCES





Mardi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Baptiste a disparu depuis plusieurs jours… Millard l’a enlevé et Léo et Kevin sont plus inquiets que jamais.

Alors que Léo est sur une piste pour retrouver Baptiste, la situation se corse pour le papa de Mathis.



ANNONCES





En effet, Millard s’apprête à se débarrasser de Baptiste en l’enterrant vivant ! Et le pire, c’est que Baptiste, ballonné, est conscient quand Millard le place dans le trou et commence à le recouvrir de terre… En plein délire, Millard lui dit que la terre va le libérer…

Un extrait de l’épisode de PBLV de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4002 du 25 février 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : Jeanne tombe de haut, Delphine s’en va, Antoine va mal (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES