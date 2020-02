Le « Camping Paradis » de TF1 accueille Sandrine Quétier !

ANNONCES





Le « Camping Paradis » de TF1 revient bientôt pour un double épisode inédit dont Sandrine Quétier sera l’invitée. Cet épisode est intitulé « Telles mères, telles filles ». Diffusion le lundi 2 mars 2020 dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Le « Camping Paradis » de TF1 présente « Telles mères, telles filles »

Tara et Antoine préparent un concours de mode. C’est sans compter l’arrivée de Patricia, star de la chanson des années 90 et mère de Tara, qui risque bien de voler la vedette à sa fille….Premières vacances pour Arthur et Sybille -père et fille – depuis le mort de la maman de Sybille. A peine arrivée, Arthur tombe sur Audrey, son premier amour. De quoi susciter la jalousie de Sybille… Parizot est heureux, il s’est fait des nouveaux copains !!! Mais… ils sont nudistes… Va-t-il se convertir pour conserver leur amitié ?

Casting complet de l’épisode

Dans cet épisode, retrouvez : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier ), Candiie (Audrey), Sandrine Quétier (Patricia), Charlie Joirkin (Tara), François Bérard (Antoine), Eric Geynes (Arthur), Louvia Bachelier (Sybille), Arsène Jiroyan (Philippe), Laurence Oltuski (Catherine), Patrick Paroux (Parizot), Maxence Seva (Léo), Olivier Corcolle (Chauffeur taxi), Sophie Payan (Mère duo Casting plage), Nathan Dellemme (Campeur)

