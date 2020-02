« L’étoile mystérieuse des 12 coups de midi » déjà trouvée par Eric : il s’agissait d’Elton John

5 ( 6 )



« L’étoile mystérieuse des 12 coups de midi » a déjà été trouvée ! Et oui ! Et c’est encore Éric qui l’a découverte. Et il s’agissait d’Elton John !



Et comme toujours vous vous demandez probablement le rapport avec les indices… On va donc faire un petit point sur les explications de Zette.

« L’étoile mystérieuse des 12 coups de midi » déjà trouvée

Sur l’étoile mystérieuse on pouvait voir un terrain de foot et un ballon car Elton John est le propriétaire à vie du club de foot de Watford.



Un piment car il a chanté avec les Red Hot Chili Peppers.

Le drapeau de la ville de Nice parce qu’il adore cette ville dans laquelle il possède une propriété.

Le lion car il a chanté la BO du film « Le Roi Lion »

L’avion par rapport à son papa qui était militaire, etc…

Du coup la cagnotte d’Éric atteint des sommets avec 538 063 € de gains et de gains. En termes de gains, il est désormais le 3ème plus grand maître de midi.

🌟🌟 INCROYABLE ‼️…

En 11 jours, Éric Le Breton découvre une nouvelle Étoile à Midi 🌟

Il s’agissait d’Elton John 🎶 👓 🎸

Sa cagnotte s’élève désormais à 538 083 €uros 🙏 Mais où s’arrêtera-t-il ⁉️..

PS: n’oubliez pas notre rendez-vous jeudi 21h « Léo Mattéi » 👮‍♂️ @TF1 pic.twitter.com/w4ZlX2dqDs — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) February 23, 2020

« 12 coups de midi » : replay

