Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 13 mars 2020

5 ( 5 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 13 mars 2020 – C’est la fin du week-end et toujours les vacances pour certains alors que votre série « Un si grand soleil » sera de retour dès demain. Mais en attendant lundi soir, vous avez peut être hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend à la fin du mois. Voici donc les derniers résumés spoilers pour la semaine du lundi 9 au 13 mars 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



ANNONCES





Dans trois semaines, l’enquête sur le terrible drame de l’escape game se poursuit. Et alors qu’Antonin a d’horribles soupçons, Manu et Alex sont proches de la vérité…

Lundi 9 mars 2020, épisode 401 : Tandis que Guilhem se fait messager de mauvais augure, Manu arrive trop tard pour apporter son aide. Parallèlement, Dylan culpabilise plus que jamais, mais Antonin aussi…



ANNONCES





Mardi 10 mars 2020, épisode 402 : Tandis qu’Ève est prête à se battre contre le système judiciaire, Julien est ébranlé par des révélations qui l’inquiètent beaucoup. Janet, de son côté, prend en charge un malade bien mal en point.

Mercredi 11 mars 2020, épisode 403 : Alors que Davia a pris de grandes résolutions, Gary vole au secours d’un ami, qui va faire grâce à lui une belle rencontre. Parallèlement, Manu et Alex s’approchent de la vérité…

Jeudi 12 mars 2020, épisode 404 : Tandis que Lucille fonce sans se poser de questions, au risque de semer le trouble. Manu tente le tout pour le tout pour faire réagir son ami. Quant à Antonin, il commence à nourrir d’horribles soupçons…

Vendredi 13 mars 2020, épisode 405 : Tandis qu’Ève est morte d’inquiétude, Davia aimerait être capable de formuler clairement ce qu’elle veut. Pendant ce temps, au commissariat, une nouvelle piste fait rebondir l’enquête.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 24 au 28 février 2020 en cliquant ICI

du 2 au 6 mars 2020 INDISPONIBLES

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES