Audience « On n’est pas couché » du 22 février : l’émission menacée ?

Audience « On n’est pas couché » du 22 février 2020. Hier soir, et comme chaque samedi, Laurent Ruquier présentait un nouveau numéro de son talk du samedi soir « On n’est pas couché ». Entouré de Laetitia Krupa et Claude Askolovitc, il avait pour invités : GALIA ACKERMAN, DENIS OLIVENNES, EMMANUELLE RICHARD, ABDELILAH LALOUI, BERENGERE KRIEF….



Oui mais côté audience, qu’en est-il ? Plus ou moins bien que la semaine passée ?

Audience « On n’est pas couché » du 22 février 2020

Et bien c’est mieux. Alors que samedi dernier l’émission était au plus bas avec seulement 673.000 téléspectateurs et 11.4% de part de marché (pire score historique du programme hors best-of), elle a repris quelques couleurs cette semaine avec 759.000 personnes soit 15.5% des téléspectateurs encore présents devant leur petit écran malgré une heure avancée de la soirée.



Un mieux, mais…

L’émission menacée ?

Selon le Parisien, ce qui confirme certaines infos de TPMP, le talk vivrait probablement sa dernière saison. Laurent Ruquier ne serait pas écarté pour autant, la direction réfléchissant déjà à de nouvelles émissions pour lui. À priori donc, et contrairement à certaines rumeurs persistantes, l’animateur ne devrait pas atterrir sur M6 à la rentrée même si on sait que la direction de la chaîne aimerait que tous animateurs de RTL officient sur l’une des chaînes du groupe M6.

