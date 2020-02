L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » trouvée cette semaine, une télé en nouvel indice !

ANNONCES





L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » vit ses dernières heures. Et oui c’est en effet cette semaine qu’Éric va la trouver. On vous l’annonce d’ailleurs depuis plus de 3 semaines maintenant….



ANNONCES





Si vous n’étiez pas au rendez-vous ce dimanche, voici un bref résumé sur ce qu’il faut retenir de l’émission de ce 9 février 2020.

On commence par la nouvelle victoire d’Éric, et quelle victoire. 10.000 euros à partager en ce dimanche dont 5.000 sont venus gonfler le montant de sa très belle cagnotte qui atteint désormais 435.905 euros dont 281.000 de cash.



ANNONCES





Du côté de l’étoile mystérieuse, et comme plusieurs fois annoncé, c’est bien un téléviseur qui est apparu. Pourquoi ? Et bien parce que la personne que nous recherchons a été animateur sur France 2.



ANNONCES





Cela n’a guère inspiré Éric qui a proposé sans succès le nom d’Alain Delon.

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » et ses indices

🚢 La ville de Marseille : en rapport avec l’un de ses films dont l’action se déroule en partie dans la cité phocéenne

🚀 Une navette spatiale : en rapport avec l’un de ses rôles

🚔 Un véhicule de police : parce qu’il a souvent tourné dans des films policiers

🚠 Le téléphérique de Grenoble : en rapport avec sa ville de naissance

📺 Un téléviseur : parce qu’il a aussi été animateur télé.

Les cadeaux de Stars-Actu : il s’agit d’un comédien français dont le fils officie en tant qu’animateur à la télévision.

Les noms déjà proposés :

Fernandel, Franck Gastambide, Marie-Claude Pietragalla, Patrick Fiori , Éric Cantona, Benoît Magimel, Sting, Frédéric Diefenthal, Kad Merad, Malik Bentalha, Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Jean Reno, Didier Deschamps, Gérard Depardieu, Calogero, Samy Naceri, Zinedine Zidane, Christian Clavier, Laetitia Casta, Alain Delon.

Audience au top en ce dimanche

Et alors que l’étoile mystérieuse sera bientôt trouvée, l’audience se porte à merveille. 3.9 millions de fidèles hier midi et 32% de part de marché sur l’ensemble du public.

📊[AUDIENCES] Excellentes performances pour #Les12CoupsDeMidi toujours largement leader avec : 🌟 3.9M de tlsp

🌟 32% auprès des 4+

🌟 27% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/Xfj5elQXoz — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) February 10, 2020

Retrouvez Les « 12 coups de midi » aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur MYTF1.

L’étoile vivant ses dernières heures, ne manquez cette semaine sous aucun prétexte !

4.68 / 5 ( 25 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES