« Mariés au premier regard » du 10 février : Mélodie va voir Adrien, Élodie et Rémi compatibles (VIDEOS)

ANNONCES





« Mariés au premier regard » au programme TV de ce lundi 10 février 2020 – Ce soir sur M6 et comme tous les lundis, vous avez rendez-vous à 21h05 pour un nouveau numéro inédit de la saison 4 de « Mariés au premier regard ». Au programme, l’épisode 6 avec les retrouvailles tendues de Mélodie et Adrien, et un nouveau duo de célibataires compatibles : Elodie et Rémi.

A suivre dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6play.



ANNONCES





Après leur voyage de noces qui s’est achevé sur l’incompréhension et une impasse, Mélodie vient passer un week-end de la dernière chance avec Adrien… Va-t-elle réussir à s’ouvrir à lui et sauver leur mariage ?

Et un nouveau duo de célibataires compatibles va se marier. Il s’agit d’Elodie et Rémi, que la science a réuni avec un impressionnant taux de compatibilité de 85%.



ANNONCES





Leurs nombreux points communs seront-ils suffisants ?

Tous les deux dynamiques, souriants et stables professionnellement, Élodie et Rémi ont la même envie de se poser et de partager leur quotidien. Ils ont jusqu’à présent connu des échecs amoureux car ils reproduisent sans cesse le même schéma. Élodie est attirée par des hommes qui ne lui correspondent pas et Rémi bloque sur des détails. Ils ont tous les deux envies de construire une relation sur du long terme et de fonder une famille. Et pour eux, le mariage est un symbole fort d’engagement.

Élodie, 27 ans, préparatrice en pharmacie

Élodie a besoin de quelqu’un de protecteur sur qui elle peut compter. Si elle décrit sa vie sentimentale comme désastreuse, elle ne veut pas reproduire le même schéma que ses parents, aujourd’hui divorcés.

“Je n’ai jamais vu mes parents s’aimer et c’est tout ce que je ne veux pas reproduire avec mon mari. Je mise tout sur cette expérience pour réussir mon mariage à l’inverse de mes parents.”

Rémi, 35 ans, technicien qualité

Rémi est un homme pressé. Il veut trouver LA femme idéale rapidement pour construire une vie de famille et reproduire le schéma de ses parents, mariés depuis 40 ans. Il a envie de partager sa passion pour le crossfit avec sa dulcinée et des moments de détente pour prendre soin l’un de l’autre. Il recherche finalement une partenaire qui lui ressemble.

“J’ai aujourd’hui 34 ans et je veux deux enfants avant 40 ans ! Je n’ai vraiment plus le temps pour trouver ma future femme, c’est pour ça que je m’en remets à la science pour trouver la bonne et avancer.”

Mariés au premier regard : vidéos extraits de l’épisode 6 du 10 février

4.85 / 5 ( 20 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES