Plus belle la vie : ce soir, Kevin croise Emilie (résumé + vidéo de l’épisode 4003 PBLV du 26 février 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4003 du mercredi 26 février 2020 – Moins de deux semaines après leur rupture, Kevin et Emilie vont se recroiser ce soir dans votre feuilleton de France 3 Plus belle la vie ». Et si Kevin l’invite à boire un verre et lui dit qu’elle lui manque, Emilie le rembarre et affirme que c’est mieux comme ça…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4003

La tension de Baptiste est bonne, il va pouvoir sortir de l’hôpital, mais Victoire le freine, il doit d’abord faire signer son autorisation de sortie. Mila qui voulait quitter son stage plus tôt à l’hôpital va rester finalement un peu plus parce qu’elle voit arriver un proche sur un brancard, le visage couvert d’ecchymoses. Riva a évité l’erreur médicale sur son fils grâce à Victoire. L’état de Baptiste n’est pas préoccupant mais Riva est passé à côté de son diagnostic…

Kevin s’excuse auprès de Baptiste pour avoir mis sa vie en danger. Millard va être inculpé pour tous les meurtres. Le cauchemar est fini. Patrick présente ses excuses à Léo mais ce dernier reste très froid. Roland, lui, n’arrive pas à pardonner mais il assiste, ému, aux remerciements des Fréjean…



Nathan et Estelle découvrent la vraie identité de Maxime. Ce dernier est piégé avec Sabrina dans un local. Bruno les a enfermés…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4003 du 26 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

