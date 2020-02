« Secrets d’histoire » du 17 février 2020 : ce soir sur France 3 découvrez Louis, le Prince impérial (vidéo)

5 ( 7 )



« Secrets d’histoire » du 17 février 2020. Cette semaine Stéphane Bern nous emmène à la découverte d’un personnage méconnu de l’histoire de France : Louis, le Prince Impérial, le fils unique de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie. À suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



« Secrets d’histoire » du 17 février 2020 : sommaire et présentation

Héritier de la couronne, Louis était destiné à devenir Napoléon IV. Mais le sort en décide autrement. Plongé dans le drame de la guerre, de l’exil et du deuil, il s’acharnera ensuite à reconquérir le trône impérial de France. Mais c’est pourtant, loin, très loin du pays qui l’a vu naître, que le prince achève sa courte existence sur un champ de bataille, quelque part en Afrique du Sud. Il n’a que 23 ans….



La fin d’une vie pourtant commencée comme un conte de fée, dans les plus illustres châteaux et palais de France, des Tuileries à Saint-Cloud en passant par Fontainebleau ou encore Compiègne. Louis, Loulou pour ses parents, grandit sous les yeux de la France entière : il est en effet l’un des enfants les plus photographiés de son temps. Car son adorable frimousse est un atout formidable pour la promotion du Second Empire, instauré par son père.

Napoléon III, neveu du grand Napoléon était devenu notre premier président de la République en 1848. Il sera plus tard le dernier de nos empereurs. Car survient la débâcle de Sedan contre l’armée prussienne en 1870 et l’empire s’effondre pour toujours. Louis a 14 ans quand son destin bascule, une première fois.

L’exil en Angleterre, avec ses parents, a ses heures heureuses. Soldat par vocation, Louis vit ses plus belles années à l’illustre Académie militaire de Woolwich. Mais le destin frappe, à nouveau. Napoléon III, le père chéri, meurt. Louis, désormais le Napoléon IV du parti bonapartiste, porte seul les espoirs de l’empire.

Pourtant sa soif d’aventures et de batailles sera la plus forte. Elle le mènera au Royaume Zoulou, en Afrique australe, où, sous les couleurs britanniques, Louis trouvera une mort aussi absurde qu’atroce, le corps criblé de sagaies.

De la France à l’Afrique du Sud, en passant par l’Angleterre et la Suisse, Stéphane Bern vous emmène sur les traces de ce héros oublié de la dynastie des Bonaparte.

Et avec la participation de…

👑 Eric Anceau – Historien

👑 Guy Gauthier – Biographe

👑 Alain Frèrejean – Biographe

👑 Eric Pradelles – Historien

👑 Xavier Mauduit – Historien

👑 Philippe Séguy – Ecrivain

👑 Etienne Chilot – Historien

Nouveau carton d’audience ?

La semaine dernière, et un peu à la surprise générale, « Secrets d’histoire » s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. Consacré à l’époux d’Elisabeth II, le Prince Philip, il avait réuni 3 millions d’amoureux de la couronne britannique soit 13.9% de l’ensemble du public.

📈[#AUDIENCES]@secretshistoire leader hier soir sur @France3tv avec un numéro inédit sur le Prince Philip. Plus de 3M de tsp (13,9% de PdA) ont suivi l’histoire du mari d’Elisabeth 2, narrée par @bernstephane ▶️ Record de l’émission depuis son arrivée sur F3 en septembre pic.twitter.com/HlWBwRCe9r — France3ServicePresse (@France3Presse) February 11, 2020

Vidéo

Et on termine comme souvent par le teaser vidéo de votre soirée…

Un destin à la fois incroyable et tragique… Venez découvrir Louis-Napoléon Bonaparte, fils unique de Napoléon III et de l'Impératrice Eugénie !@secretshistoire avec @bernstephane, c'est lundi à 21.05 ! 🔝 pic.twitter.com/o2bzCUGV8h — France 3 (@France3tv) February 15, 2020

