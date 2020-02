« H24 » du 17 février 2020 : ce soir sur TF1 c’est déjà l’heure du final

5 ( 5 )



ANNONCES





« H24 » du 17 février 2020. C’est déjà l’heure du final pour « H24 ». Ce soir dès 21H05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1, découvrez les épisodes 6 et 7.



ANNONCES





« H24 » du 17 février 2020 : vos épisodes de ce soir

Épisode 6 : Avec la participation de Marie Fugain

Capucine, la fille de Sofia, manque de se noyer, elle est prise en charge à l’hôpital, entre la vie et la mort, laissant Sofia perdue entre Antoine et Erwan. Tiphaine annonce à une jeune femme la mort clinique de sa mère, et tente de freiner le Docteur Amyot qui veut tout de suite l’accord pour prélever ses organes.



ANNONCES





Épisode 7 : Avec la participation de Michel Jonasz

Florence accueille un vieux monsieur atteint d’une insuffisance cardiaque sévère. Il aimerait tant voir son fils avant de mourir, mais arrivera-t-il à temps ? Tiphaine fait face à une famille accidentée de la route, elle pense que les hématomes du petit garçon ne sont pas dus qu’à l’accident…

Audience en berne !

Malgré sa qualité, la série n’est pas parvenue à trouver son public. La semaine dernière la série a chuté avec seulement 2.59 millions de téléspectateurs soit 12.4% du public présent devant son poste de télévision. TF1 n’était qu’en 3ème position des audiences de lundi dernier derrière France 3 et M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES