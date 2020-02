Un si grand soleil en avance : l’escape game tourne mal (résumé + vidéo épisode n°390 du 21 février 2020)

4.4 ( 7 )



C’est le grand jour ce soir pour les parents d’Antonin dans votre feuilleton « Un si grand soleil », celui de l’inauguration de leur escape game après de longues semaines de préparation. Mais rien ne va se dérouler comme ils l’avaient imaginé…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 390

La soirée d’inauguration de l’escape game bat son plein. Ludo, Johanna et Enzo sont dans la même salle. Manon, Léa et Camille sont dans une autres et tous commencent à bien flipper… Antonin est avec son père dans la partie technique et s’inquiète. D’un seul coup, ils entendent une détonation et ils comprennent que ça ne fait pas partie du jeu.

Et alors que tout le monde se retrouve pour l’inauguration de l’Escape Game, Camille subit des menaces. De son côté, Johanna refuse de se laisser intimider…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 21 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

