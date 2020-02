« Une planète, deux mondes sauvages » : ce soir sur France 2 (vidéo)

ANNONCES





« Une planète, deux mondes sauvages » est le titre du documentaire évènement que vous propose de découvrir France 2 ce soir dès 21h05. À voir dès maintenant et en avant-première en streaming vidéo puis replay sur France.TV en suivant ce lien.



ANNONCES





« Une planète, deux mondes sauvages » : présentation

Une planète, deux mondes sauvages vous invite à un voyage extraordinaire au cœur des océans, des forêts, des déserts, des plaines et des jungles, à la rencontre d’animaux et de comportements rarement filmés.

Dans ces régions sauvages bouleversées par le changement climatique, la survie a un prix. Et les animaux déploient des stratégies hors norme pour s’adapter. Ils ne cessent de nous surprendre par leur courage, leur détermination et leur ingéniosité.

Près de deux mille jours de tournage sur deux hémisphères, sept continents et dans quarante et un pays, c’est l’exploit relevé par l’équipe pour filmer des espèces rares et des comportements insoupçonnés, parfois pour la première fois.



ANNONCES





À propos

« Une planète, deux mondes sauvages » c’est :

– Deux soirées prime, soit 2 x 90 min et 1 x 50 min

– Des images exceptionnelles, tournées en 8K et portées par un message environnemental fort.

– Une production BBC Studios pour France Télévisions, BBC, Tencent Penguin Pictures, CCTV9 et ZDF

– Une production de Jonny Keeling et Scott Alexander

– Une réalisation de Jo Avery

– Une musique signée Hans Zimmer

– Raconté par François Morel

Il faut savoir que :

– L’hémisphère Sud abrite un monde sauvage à la beauté indomptée, des terres extrêmes de l’Antarctique aux forêts mystérieuses de l’Amazonie.

– L’hémisphère Nord est un territoire dominé par les forces de la nature, mais aussi transformé par l’homme, de l’Arctique aux forêts équatoriales de l’Asie

Vidéo

Et on termine comme toujours par les images. Voici la bande-annonce vidéo de la première partie de votre documentaire…

Sans doute l'un des plus beaux documentaires animaliers jamais réalisé. Ce soir et sur https://t.co/PaFR6EAGCN : Une planète, deux mondes sauvages (1ère partie) #1planete2mondes pic.twitter.com/zZTPewqhKB — France 2 (@France2tv) February 8, 2020

4.65 / 5 ( 23 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES