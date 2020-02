Audiences TV prime 7 février 2020 : « Stars à nu » leader, record pour « La grosse rigolade »

ANNONCES







Audiences TV prime 7 février 2020. Hier soir c’est TF1 qui s’est adjugée la première place des audiences de la première partie de soirée avec le second et dernier numéro de « Stars à nu ». Verdict : 3.45 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 16,7% sur l’ensemble du public.

Plus large leadership sur le public jeune et féminin avec 29% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 29% auprès des 15-34 ans.

Audiences TV prime 7 février 2020 : autres chaînes

M6 prend la seconde place avec la suite de la saison 16 de sa série « NCIS ». 2.75 millions de fans ont suivi les deux premiers épisodes soit 13.8% des téléspectateurs.

France 2 complète le podium avec les ultimes épisodes de « Caïn » 2.53 millions de personnes ont fait leurs adieux à la série soit 12.9% des téléspectateurs.

La sauce ne prend toujours pas pour « La boîte à secrets » de Faustine Bollaert. Malgre une émission riche en émotions, seuls 1.37 million de téléspectateurs ont répondu à l’appel (pda 7.1%).

Et le top 5 est complété par C8 et « La grosse rigolade » de Cyril Hanouna. 1.18 million de fanzouzes ont répondu présents pour une part de marché de 5.5%

