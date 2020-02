Plus belle la vie : Laetitia Milot annonce qu’elle ne pourra plus avoir d’enfant

ANNONCES





C’est une bien triste nouvelle que Laetitia Milot a annoncé cette semaine. Après des années de bataille contre l’endométriose et une magnifique petite Lyana née il y a près de deux ans, l’actrice ne pourra finalement pas avoir de deuxième enfant.

En effet, alors qu’elle devrait prochainement faire son retour dans la série de France 3 « Plus belle la vie », Laetitia Milot a subit une opération contre l’endométriose en novembre dernier. Elle espérait alors pouvoir tomber enceinte une seconde fois et agrandir sa petite famille avec son mari Badri.



ANNONCES





Mais cette semaine dans l’émission « La boîte à secrets » sur France 3, Laetitia Milot a annoncé que l’endométriose avait finalement gagné et qu’elle n’aurait pas d’autre enfant.

« On voulait fonder une plus grande famille, avoir un deuxième enfant. Avec Lyana on a gagné une bataille contre l’dnométriose. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas possible d’avoir un deuxième enfant. Je ne pourrai pas donner la vie une deuxième fois. Cette mauvaise nouvelle, j’en fais une force pour ces femmes qui souffrent en silence » a confié Laetitia Milot, en larmes, face à Faustine Bollaert.



ANNONCES





Pour regarder l’interview de Laetitia en intégralité, le replay de « La boite à secrets » est disponible gratuitement pendant 7 jours ici.

4.81 / 5 ( 16 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES