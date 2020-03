5 choses à savoir sur « Moi moche et méchant 2 », le film proposé par TF1 ce soir

5 ( 5 )



« Moi moche et méchant 2 » est au programme télé de ce dimanche 29 mars 2020. Malgré la contre-performance d’audience du premier volet diffusé la semaine dernière (voir ICI), TF1 vous propose ce soir « Moi moche et méchant 2 »



À suivre dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1. Pas de replay puisqu’il s’agit d’un film de cinéma.

« Moi moche et méchant 2 » : votre film

Dans ce deuxième volet, il a été coréalisé par le français Pierre Coffin, Gru doit reprendre du service et surtout garder son sang froid… Aussi bien pour terrasser un super-méchant, que pour surmonter ses sentiments pour l’impétueuse Lucy, sa partenaire de mission chic et choc…



Synopsis : Gru a abandonné la super-criminalité pour se consacrer à ses adorables filles adoptives, Margo, Edith et Agnès. Notre héros, le professeur Néfario et les Minions se lancent même dans la production de confiture pour s’occuper… Une organisation ultra-secrète, menant une lutte acharnée contre le mal à l’échelle planétaire, vient perturber sa petite vie tranquille pour lui confier une mission : débusquer l’impitoyable EL MACHO qui s’est emparé d’une potion aux effets dévastateurs et nourrit de terribles desseins. Gru se lance alors dans la traque de ce super-vilain, accompagné d’une charmante coéquipière, Lucy, qui ne va pas le laisser indifférent. Entre les catastrophes provoquées par les minions et notre exennemi public n°1 qui perd ses moyens en tombant amoureux, tout peut arriver…

5 choses à savoir sur le film

🎬 Sorti au début de l’été 2013, MOI, MOCHE ET MECHANT 2 a dépassé la barre des 600 millions de dollars de recettes dans le monde parvenant même à monter sur 2ème place du box office américain.

🎬 Ce deuxième volet est devenu le film le plus vu de l’année 2013 en France, devant Iron Man 3 et Django Unchained..

🎬 Les voix françaises : GAD ELMALEH (Gru) -AUDREY LAMY (Lucy) – ERIC CANTONA (Eduardo) & EN VO : STEVE CARELL (Gru) – RUSSELL BRAND (Dr Nefario) – KRISTEN WIIG (Lucy).

🎬 Certaines scènes du film sont directement inspirées de la vie de Chris Renaud, co-réalisateur

🎬 « Moi moche et méchant 2 » a battu tous les records de ventes de DVD et Blu-Ray pour un film d’animations aux Etats-Unis

Vidéo : bande-annonce officielle

Et on termine comme souvent par la bande-annonce officielle de votre film

Bonne soirée télé !

