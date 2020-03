Audiences TV prime 28 mars : « The Voice » leader devant « Les fantômes du Havre »

5 ( 3 )



Audiences TV prime 28 mars 2020. Hier soir nouveau succès pour « The Voice » sur TF1. La toute dernière soirée de battles de la saison 9 a convaincu 5.03 millions de téléspectateurs soit 19.4 % du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 28 mars : autres chaînes

En seconde position on retrouve France 3 avec son téléfilm en rediffusion « Les fantômes du Havre». Il a été vu ou revu par 4.78 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 18.7 % sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).

🔍💥 Une enquête pleine de rebondissements pour @BarbaraCabrita et @DiefenthalFred ! « Les fantômes du Havre », c'est ce soir à 21.05 ou dès maintenant sur https://t.co/yQP3ERg4d4 ▶ https://t.co/LXqNF9NV7m pic.twitter.com/BEFLVm3PNG — France 3 (@France3tv) March 28, 2020



France 2 complète le podium avec la rediffusion du prime « Les Enfants de la télé » spécial années 80″. Verdict : 2.99 millions de nostalgiques pour une part de marché de 13.8% de part de marché.

Toujours difficile pour le « Dr Harrow » sur M6. Le seul épisode inédit de la soirée a rassemblé 2.39 millions de fans pour 8.9 de part de marché.

France 5 complète le top 5 avec la rediffusion d’un numéro de son magazine « Echappées belles ». Hier soir il a pu compter sur 1,12 million de fidèles (pda (4.2%).

