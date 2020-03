Audiences TV prime 15 mars : « Les Tuche » très largement en tête face à la soirée électorale de France 3

4.2 ( 5 )



Audiences TV prime 15 mars 2020. Hier soir très large victoire de TF1 avec la rediffusion du film « Les Tuche ». Visiblement les Français avaient envie et besoin de rigoler un peu. En même temps, ça se comprend un peu non ? La comédie d’Olivier Baroux portée par Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty et Claire Nadeau, a de nouveau qmusé 5.66 millions de personnes soit 25.2% des téléspectateurs. Carton bien sûr sur toutes les cibles commerciales.



Notez par exemple 34% de pda auprès des FRDA-50a (femmes de moins de 50 ans responsables des achats), 56% auprès des 4-14 ans our bien encore 50% auprès des 15-24 ans.

Audiences TV prime 15 mars : autres chaînes

La soirée électorale de France 3 n’a guère passionné. Elle n’a en effet captivé que 2.35 millions de citoyens pour 9.4% de part de marché.

M6 complète le podium avec son magazine « Capital ». Hier soir il n’a suscité l’intérêt que de 1.73 million de Français soit 7.5% du public présent devant son poste de télévision.

France 2 est à le peine avec la rediffusion du film « La Fille du puisatier » de Daniel Auteuil. Seuls 1.37 million de personnes ont répondu à l’appel (pda 6.6%).

Arte complète le top 5 avec le film en rediffusion « K-19 : le piège des profondeurs » de Kathryn Bigelow vu ou revu par 1.18 million de personnes (pda 5.1%).

