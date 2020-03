Ce soir à la télé : « Pékin Express : retour sur la route mythique », épisode 3 (VIDEO)

3.7 ( 3 )



ANNONCES





Pékin Express au programme TV du mardi 10 mars 2020 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour la suite de la diffusion de « Pékin Express : retour sur la route mythique ». Au programme ce soir, après l’élimination de Cécilia et Matthieu mardi dernier, l’épisode 3 inédit de cette saison 2020.

A suivre dès 21h05 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.



ANNONCES





Pékin Express la course infernale, présentation de l’épisode 3

Pour cette 3e étape en Russie, les binômes vont avoir la surprise de tomber sur un panneau voiture interdite qui les obligera à emprunter un moyen de transport surprenant : les télécabines ! Si la vue sur la Volga sera imprenable, gare au vertige ! Puis les binômes s’enfonceront dans le grand est russe au fur et à mesure de leur autostop et arriveront au Tatarstan. Dans une toute autre ambiance, plus orientale, ils découvriront la sublime ville de Kazan avec son Kremlin classé à l’UNESCO.

Dans cette édition anniversaire qui marque les 15 ans de Pékin Express, quel binôme sera éliminé aux portes de la Chine ?



ANNONCES





VIDEO Pékin Express extrait du 10 mars, le jeu du « Qui suis-je » énerve les équipes





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES