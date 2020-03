« La terre vue de l’espace » : un doc raconté par Laurent Laffitte, ce soir sur France 2

4 ( 4 )



« La terre vue de l’espace » est le titre du documentaire évènement que vous propose de découvrir ce soir France 2. Il sera diffusé dès 21h05 sur la chaîne. Il est déjà en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV et ce durant 7 jours en suivant ce lien. Réalisé par Emily Taylor, il est raconté pour la France par Laurent Laffitte de la Comédie Française.



« La terre vue de l’espace » : présentation

Aujourd’hui, les satellites permettent aux scientifiques de repérer des animaux, même dans les régions les plus inaccessibles. De nouvelles colonies de manchots ont même été découvertes en Antarctique.

Les forces de la Terre sculptent des paysages spectaculaires, et sont visibles depuis l’espace, comme la faille de San Andreas et le grand Canyon aux Etats-Unis, ou le rocher Uluru au cœur de l’Australie. Certaines transformations ont même lieu sous nos yeux, comme l’apparition d’une île volcanique dans le Pacifique.

Les images satellites nous permettent de mieux comprendre les conditions qui font de notre terre la seule planète habitable, la seule à abriter une telle biodiversité.



Ainsi les aurores boréales révèlent la présence de l’atmosphère qui agit comme un bouclier protecteur. L’explosion du phytoplancton forme de magnifiques spirales de couleurs, invisibles à hauteur d’homme mais repérables depuis l’espace, et produit la moitié de l’oxygène du globe.

En prenant de la hauteur, on comprend aussi que l’Amazonie, un des écosystèmes les plus riches de la planète, doit son exceptionnelle diversité à un phénomène extraordinaire ; un nuage de poussière visible depuis l’espace qui s’élève du Sahara, traverse l’Atlantique et nourrit la forêt amazonienne.

Une espèce se distingue parmi toutes les autres, et façonne le monde en laissant une profonde empreinte sur les paysages : l’homme .

Les grands rassemblements humains sont parfois d’une telle ampleur qu’ils sont repérables depuis l’espace, comme le festival Burning Man ou les grands pèlerinages à la Mecque et au Vatican. Les jeunes Chinois qui étudient le kung-fu shaolin sont capables de mouvements si parfaitement synchronisés qu’ils créent des motifs visibles depuis l’espace.

Un peu partout sur la planète, le sol porte les stigmates de l’exploitation des ressources naturelles par l’homme. Le réchauffement de la planète est aussi observable depuis l’espace, notamment dans les régions polaires. Au Groenland, le blanc de la calotte glaciaire est régulièrement parsemé de taches bleues. Ces lacs prouvent l’ampleur de la fonte de la banquise.

Les images satellites témoignent du bouleversement climatique et de ses conséquences dramatiques. Mais ces mêmes images sont aussi porteuses d’espoir. Ainsi à Gombe, en Tanzanie, des hommes se sont mobilisés pour replanter la forêt. Cette initiative assure l’avenir des chimpanzés et protège les villageois des glissements de terrains et des inondations. Les collines de Gombe sont de nouveau couvertes de vert, et cette transformation positive est visible depuis l’espace.

Juste après…

Juste après, deécouvrez dès 22h40 « Des satellites au service de la Terre »

Vue de l’espace, la Terre nous apparaît sous un jour entièrement nouveau. Sa beauté est saisissante et ses trésors naturels infinis. C’est la seule planète à accueillir une telle richesse de vie.

Mais aujourd’hui, elle est en danger. Notre terre vit des bouleversements sans précédent, et le réchauffement climatique s’accélère. Que pouvons-nous faire pour la sauver ?

Un peu partout dans le monde, des scientifiques, des écologistes, mais aussi de simples citoyens s’engagent et agissent à leur échelle.

Dans cette course contre la montre, ils peuvent désormais s’appuyer sur un outil puissant et efficace : les satellites. Equipés de caméras, ils nous permettent de suivre des événements en temps réel et de voir la surface terrestre évoluer sous nos yeux.

