Ce soir à la télé : « Pékin Express : retour sur la route mythique », épisode 4 (VIDEO)

Pékin Express au programme TV du mardi 17 mars 2020 – Alors que le tournage de la prochaine saison a été arrêté à cause de l’épidémie du COVID-19, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la diffusion de « Pékin Express : retour sur la route mythique ». Au programme ce soir, après l’élimination de Fabrice et Ingrid mardi dernier, l’épisode 4 inédit de cette saison 2020.

A suivre dès 21h05 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.



Pékin Express la course infernale, présentation de l’épisode 4

Pour cette 4e étape, la compétition va encore monter d’un cran. Les 4 binômes encore en lice vont avoir la chance de découvrir le 2e pays de cette route mythique : la Chine. Plus particulièrement l’une de ses régions méconnues : la Mongolie intérieure. Entre steppes verdoyantes et déserts arides, la circulation se fera rare et les nerfs des candidats vont être mis à rude épreuve. Ils rencontreront de nouveau le panneau « Voiture interdite » aux portes du désert dans un décor grandiose. Les candidats devront puiser au plus profond d’eux-mêmes pour ce trek de 8 km, qui leur réservera quelques surprises… Le drapeau rouge viendra pimenter la course et remettre en cause le classement. Pour cette saison anniversaire, tous les coups seront permis !

Dans cette édition anniversaire qui marque les 15 ans de « Pékin Express », quel sera le binôme éliminé aux portes de la demi-finale ?



VIDEO Pékin Express extrait du 17 mars, baisse de moral pour Julie et Denis





