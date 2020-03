Ce soir sur M6, Michaël Youn de retour pour « Le Morning Night »

4.5 ( 8 )



Le Morning Night au programme TV de ce jeudi 19 mars 2020 – Ce soir à la télé, après 20 ans d’absence, Michaël Youn vous donne rendez-vous dès 21h05 sur M6 pour son grand retour avec « Le Morning Night ». De quoi réjouir tous les fans du « Morning Live », matinale animée par Michaël Youn sur M6 entre juillet 2000 et juin 2003, d’autant que toute son équipe sera là !

Aujourd’hui, Michaël Youn revient sur M6 et n’a rien perdu de son énergie et de son impertinence. Avec ses amis de toujours, il propose « Le Morning Night », un « comedy show » plein d’humour, de dérision et d’autodérision qu’il prépare depuis plusieurs mois !



Au programme de ce format original : des séquences inédites, des happenings, des sketches, des parodies, des fausses pubs, des chansons, des défis…

Accompagné de Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, Michaël Youn a également demandé à Charlotte Gabris et Tom Villa de rejoindre sa bande pour cette soirée totalement déjantée !

Six invités comédiens, chanteurs et humoristes de talent : Audrey Fleurot, Inès Reg, Claudia Tagbo, Philippe Lacheau, François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret.



À la clé, un gain unique à la télévision française pour le gagnant : une totale carte blanche de 10 minutes sur l’antenne de M6, diffusée juste après le prime !

