Audiences TV prime 18 mars : « Grey’s Anatomy » reprend l’avantage, chute libre pour « Une belle histoire »

Audiences TV prime 18 mars 2020. Hier soir, et après avoir rencontré quelques difficultés la semaine dernière, c’est la série de TF1 « Grey’s Anatomy » qui a repris le leadership. Verdict : 3.63 millions de fidèles pour 14.4% de part de marché sur l’ensemble du public pour les deux épisodes. Comme toujours carton plein sur le public féminin avec 31% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



L’occasion de retrouver des visages bien connu des téléspectateurs..

Les soeurs Halliwell débarquent ce soir dans #GreysAnatomy 😍⬇

⏰RDV à 21:05 ⏰ pic.twitter.com/xulcupPlJ4 — TF1 (@TF1) March 18, 2020



Audiences TV prime 18 mars 2020 : « Une belle histoire ». et les autres

En seconde position on retrouve M6 et son concours culinaire Top Chef. L’épisode 5 a fait saliver 3.18 millions papilles pour une part d’audience moyenne de 14.5%. Notez plus de 22% auprès des fameuses ménagères de moins de 50 ans responsables des achats.

Leader la semaine dernière, la série de France 2 « Une belle histoire » est en perte de vitesse. Les deux épisodes inédits n’ont convaincu que 2.56 millions de personnes soit 10 % du public présent devant son poste de télévision.

Canal+ suit avec le film inédit « Venise n’est pas en Italie » d’Ivan Calbérac. Porté par Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton, il a amusé 1.67 million de personnes (pda 6.5%)

Quant à la rediffusion du magazine de France 3 « Des racines et des ailes », il n’a convaincu que 1.54 million de Français soit 6.5% des téléspectateurs. Hier soir c’est un voyage en Bretagne qui nous était proposé.

