Roland Garros : suivre Zverev / Djokovic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros 2025 tennis – Zverev / Djokovic en direct, live et streaming, c'est le match à ne pas manquer ce soir sur Amazon Prime Vidéo.





A suivre ce soir dès 20h15 sur le Court Philippe Chatrier







Ce soir, Roland-Garros est le théâtre d’un quart de finale masculin très attendu entre Novak Djokovic (tête de série n°6) et Alexander Zverev (n°3), sur le court Philippe-Chatrier en session nocturne.

À 38 ans, Novak Djokovic continue d’écrire l’histoire du tennis. Il a récemment enregistré sa 100e victoire à Roland-Garros en dominant Cameron Norrie en trois sets, devenant ainsi le deuxième joueur après Rafael Nadal à atteindre ce jalon sur la terre battue parisienne. Le Serbe vise un 25e titre du Grand Chelem, ce qui constituerait un record absolu. Il affiche une forme impressionnante, n’ayant pas encore perdu un set dans le tournoi. Djokovic détient un avantage de 8 victoires contre 5 dans ses confrontations avec Zverev, bien que leur dernière rencontre ait été interrompue par une blessure du Serbe.



Alexander Zverev, finaliste malheureux à Roland-Garros en 2024, cherche à décrocher son premier titre en Grand Chelem. Il a entamé le tournoi de manière convaincante, notamment en éliminant Rafael Nadal au premier tour. L’Allemand a bénéficié d’un huitième de finale écourté en raison de la blessure de son adversaire, Tallon Griekspoor, ce qui lui a permis de préserver son énergie pour ce quart de finale crucial.

Ce match promet un affrontement intense entre l’expérience de Djokovic et la détermination de Zverev. Le vainqueur de cette rencontre affrontera probablement Jannik Sinner, tête de série n°1, en demi-finale. Avec des enjeux aussi élevés, ce quart de finale s’annonce comme l’un des moments forts de cette édition 2025 de Roland-Garros.

Zverev / Djokovic en direct, live et streaming

