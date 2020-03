Découvrez « Une belle histoire » ce soir sur France 2 (vidéo)

4.3 ( 6 )



Découvrez « Une belle histoire » la nouvelle série de mercredi de France 2 à partir de ce soir, mercredi 11 mars 2020. Rendez-vous dès 21h05 ou en avant-première, replay et streaming vidéo gratuit sur France.TV



Pour en savoir un petit plus, nous vous renvoyons vers notre article de présentation publié dans le courant du mois de février.

Une belle histoire : vos deux premiers épisodes

Épisode 1 : David, qui ne se remet pas de la mort de sa compagne il y a 5 ans, vient d’être embauché en tant que pilote d’hélicoptère et compte bien, grâce à ce travail, payer ses retards de loyer. Mais sa première cliente, Charlotte, une jeune chef d’entreprise de Villefranche, fait involontairement tout rater…

Épisode 2 : David a eu un véritable coup de foudre pour Charlotte, et réciproquement, mais il a peur de retomber amoureux et en plus, elle est en couple ! Sous pression, notamment de ses amis qui aimeraient le voir enfin faire son deuil, il efface son numéro. C’est sans compter sur Georges et Philippe qui décident de tout faire pour la retrouver.



Vidéo

Découvrez maintenant une petite interview vidéo d’un rôle masculin, celui de David campé par l’acteur Sébastien Chassagne

« Une belle histoire » débute ce soir dès 21h05 sur France 2 mais la série devra faire face au retour de « Grey’s Anatomy » sur TF1.

