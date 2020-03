Demain nous appartient : découvrez le couple préféré des téléspectateurs (VIDEO)

4.6 ( 9 )



Déjà une semaine que la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » est déprogrammée pour cause d’épidémie de coronavirus. Et on sait que les fans de DNA sont clairement en mange de leur dose quotidienne de divertissement, surtout en cette période particulièrement anxiogène.

Mais chaque jour, Stars Actu vous proposer des images de votre feuilleton favori.



Aujourd’hui, on vous propose de découvrir le couple préféré des téléspectateurs, qui ont voté sur le site officiel de « Demain nous appartient ». Sans grande surprise, il s’agit de celui formé par les deux acteurs vedettes de la série : Chloé et Alex, incarné par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur.

Retour en images donc sur le couple phare, qui a traversé bien des épreuves depuis le lancement de DNA en juillet 2017. Au début, Chloé et Alex venaient de se séparer et vivaient chacun de leur côté. Chloé a même vécu une rapide histoire avec Martin, avant de finalement se remettre en couple avec Alex.



Mais Alex n’a pas pu résister au charme de la jolie Lola, la fille de Victor Brunet, que ce dernier avait missionné pour le séduire… Ils ont également du affronter les révélations sur le passé d’Alex, enlevé quand il était petit et élevé par des imposteurs.

Chloé et Alex, qui se sont même remariés, ont toujours réussi à surmonter les épreuves, y compris l’incendie il y a quelques mois, au cours duquel Chloé a perdu l’un des jumeaux qu’elle portait. Et dans quelques semaines, ils seront les heureux parents d’un troisième enfant !

VIDEO DEMAIN NOUS APPARTIENT le couple préféré des fans de DNA

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

