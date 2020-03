Plus belle la vie : ce soir, le départ d’une mistralienne (résumé + vidéo de l’épisode 4008 PBLV du 4 mars 2020)

4.8 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4008 du mercredi 4 mars 2020 – Ce soir, une mistralienne est sur le départ dans votre feuilleton de France 3 Plus belle la vie ». Il s’agit de Delphine, qui annonce à ses fils, Théo et Antoine, qu’elle part pour Rome. Mais cette fois, elle promet de revenir et qu’ils seront réunis.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4008

Une jeune femme est retrouvée penchée sur le corps de Danon, à moitié conscient. Elle prend la fuite au moment où la police arrive. Boher transporte la victime à l’hôpital et supplie Léa de sauver son témoin. De son côté, Jeanne constate, effondrée, le vol de sa broche de famille. Elle demande gentiment à Mila si c’est elle, mais Mila se braque et nie. Charlotte, la femme de Danon, donne la description d’Alexandra Samba, la réceptionniste de l’hôtel de son mari…

Coralie propose à Antoine de servir de médiateur avec son père et plaide pour l’apaisement. Clément propose à son fils de l’accompagner dans sa transition, mais Antoine préfère vivre loin de son père et le mettre à l’abris. De son côté, Delphine annonce son départ à ses fils…



Andres et Luna ont trouvé leur rythme. Bertrand prévient Mirta que Luna fait un refus d’obstacle, et que si elle voulait, elle pourrait se tenir à nouveau debout…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4008 du 4 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

