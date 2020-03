« Dunkerque » de Christopher Nolan : 5 choses à savoir sur le film proposé par France 2 (vidéo)

3.7 ( 3 )



« Dunkerque » de Christopher Nolan est un film inédit en clair et il sera diffusé ce soir sur France 2 à partir de 21h05. Streaming possible sur France.TV et sa fonction direct mais uniquement durant sa diffusion sur la chaîne. S’agissant d’un film de cinéma, pas de replay !



Dunkerque se déroule au cours de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

« Dunkerque » : son histoire, son synopsis

Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, des troupes alliées se retrouvent encerclées par les troupes allemandes à Dunkerque, en France. L’Opération Dynamo est mise en place pour évacuer le Corps expéditionnaire britannique (CEB) vers l’Angleterre.

Casting

Au casting du film Fionn Whitehead, Damien Bonnard, Barry Keoghan, Mark Rylance, Kenneth Branagh, James D’Arcy, Tom Glynn-Carney, Tom Hardy…



5 choses à savoir sur le film

– Pour son film, Christoper Nolan s’est notamment servi du Maillé-Brézé. Cet ancien bâtiment de la marine nationale française a servi d’élément de décor.

– Le film a été entièrement tourné à Dunkerque Dunkerque grâce à un crédit d’impôt international

– Pas de maquettes, ni d’images numériques. Pour toute les scènes de batailles, le réalisateur a fait appel à de vrais navires destroyers.

– 20 millions de dollars et 20% sur les recettes au box-office, voilà ce qu’a touché Christopher Nolan pour ce film

– Plusieurs nominés, le film a reçu 3 Oscars dont celui du meilleur son et du meilleur montage

Bande-annonce

Découvrez maintenant sa bande-annonce officielle

