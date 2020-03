Audiences TV prime 7 mars : « The Voice » leader devant « Cassandre »

4.1 ( 7 )



Audiences TV prime 7 mars 2020. Hier soir c’est la première soirée des battles de « The Voice » qui s’est imposée en tête des audiences de la soirée. 3.88 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 21.7% du public présent devant son poste de télévision. En baisse sensible sur une semaine. Plus largement domination auprès du public jeune et féminin avec 28% de pda après des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Notez aussi :

– 40% auprès des 4-14 ans

– 32% auprès des 15-24 ans

– 27% auprès des 25-49 ans



Audiences TV prime 7 mars 2020 : autres chaînes

En seconde position on retrouve France 3 et sa série « Cassandre ». Le nouvel épisode inédit a pu compter sur 3.78 millions de personnes et 18.6% de part d’audience moyenne.



📈[#AUDIENCES ] samedi 7/03 Bon score pour la série Cassandre L'épisode inédit "Secret assassin" a rassemblé plus de 3.7M de tsp pour 18.6% de PDA@France3tv en 2e position des chaînes en prime-time samedi soir#fiction #Cassandre #serie pic.twitter.com/BF7aaSBcEH — France3ServicePresse (@France3Presse) March 8, 2020

France 2 complète le podium avec « Les Enfants de la télé fêtent leur 25 ans ». Mais seuls 2.12 millions de téléspectateurs ont célébré l’évènement. La part d’audience est faible avec seulement 12%.

Après un début encourageant », c’est la chute pour « Dr Harrow ». Le premier épisode de la nouvelle série de M6 n’affiche en effet que 2.13 millions téléspectateurs contre 2.81 une semaine plus tôt. La part de marché passe de 13.4% à 10.3%.

France 5 complète le top 5 avec magazine « Echappées belles » dont le thème de la semaine n’a réuni que 1 million de personnes pour 4.9% de part de marché.

