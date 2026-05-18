« Mariés au premier regard » spoiler : Perrine et Alexandre vont-ils rester mariés ou divorcer ? Réponse !

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Alors que le 13ème épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, vous êtes déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine ? On vous en dit plus en avant-première !











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Dans l’épisode 14 lundi prochain sur M6, Perrine va se braquer alors qu’Alexandre a prévu un dîner surprise avec des proches. Elle prend la fuite et va jusqu’à l’insulter ! Elle le fait culpabiliser, il s’en veut… Plus tard, c’est l’heure du bilan pour Perrine et Alexandre. Ce dernier annonce être très amoureux d’elle ! Et ils vont décider de rester mariés ! Mais ils nous réservent un rebondissement après le bilan…

Entre Lucile et Alex, et Mélanie et Antoine, le fossé se creuse alors que c’est la fin du voyage de noces. Si Alex et Lucile parlent déjà avenir, Antoine reste plus prudent vis à vis de Mélanie… Il lui avoue qu’il a envie de la revoir mais il veut prendre le temps sans se précipiter. Et phobique de l’avion, Mélanie repart sans seule très tôt. Elle rentre en voiture et bateau !

Quant à Estelle, elle montre déjà de la jalousie envers Stéphane… Il est passionné de danse et elle n’envisage pas qu’il puisse danser avec une autre femme. Stéphane n’apprécie pas.



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Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 18 mai pour suivre l’épisode 13 de « Mariés au premier regard » !