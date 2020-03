EXCLU Plus belle la vie en avance : Jean-Paul menacé par Pavel, Jeanne toujours dans le coma (infos PBLV )

3.9 ( 22 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 27 mars Si vous êtes fans de la série quotidienne « Plus belle la vie » et que vous avez hâte de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.

Et on peut vous dire que dans trois semaines, Jeanne sera toujours dans le coma, entre la vie et la mort.

Mila va la veiller à l’hôpital, refusant de perdre espoir. Mouss continue de se rapprocher d’elle et ils vont s’embrasser tandis qu’Alison lui propose de venir à la coloc. Une proposition qui n’enchante pas Nathan puisque Mila est son élève.



Andrès organise une fête pour Luna. Mais rien ne va se passer comme prévu et une fusillade va avoir lieu au ranch… Et Luna va faire une découverte qui va profondément la choquer. Après ça, elle ne va plus donner de nouvelles à Andrès…

Pavel réunit ses lieutenants car son empire est ébranlé. Les voyous choisissent une nouvelle taupe pour les rencarder. Pour la police et le procureur, trouver Pavel est une priorité, mais aucun des assaillants n’est identifié. Et Samir va mettre la pression sur Jean-Paul en menaçant directement de s’en prendre à Lucie !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 9 mars sur France 3

A l’hôpital, Léa ne sait plus où donner de la tête. Baptiste se renseigne sur Alexandra auprès de Kevin. Ce dernier trouve un soutien-gorge dans le salon de Baptiste et croit qu’il a une aventure. Baptiste confronte Alexandra, qui le supplie de le croire car elle se dit innocente dans cette affaire. Mais Baptiste lui demande de quitter son appartement dès le lendemain matin. De son côté, Jeanne est inquiète pour Mila, dont elle est sans nouvelles. Elle vient la chercher chez Jennifer, mais Mila se cache…

Le retour de Franck, qui est revenu d’un long chantier de dix mois à l’étranger, est déceptif. Il a la désagréable sensation de s’être fait remplacer par Eric comme l’homme de la maison, et surtout comme père auprès de Noé. Ce dernier semble en vouloir à Franck, et ne se prive pas de lui faire comprendre…

Mirta pousse Luna à faire le coming out de sa relation. Andrès est réticent et quand Luna le relance, il la menace d’arrêter leur idylle…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

