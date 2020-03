Sommaire de « Zone Interdite » du dimanche 8 mars 2020 (vidéo)

3.7 ( 3 )



Sommaire de « Zone Interdite » du dimanche 8 mars 2020. Ce soir rendez-vous avec votre magazine « Zone Interdite » sur M6. Il aura pour thème « Trop riches pour être aidées, trop pauvres pour s’en sortir : les classes moyennes à bout de souffle ». À suivre dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming gratuit sur 6PLAY.



Ni riches, ni pauvres, en France six millions de ménages vivent en permanence sur le fil. Il s’agit des foyers dont les revenus avoisinent 3 500 euros par mois pour une famille avec deux enfants et 1 400 euros pour une personne seule. Pas assez aisés pour vivre confortablement et pas assez précaires pour bénéficier d’aides, ils luttent au quotidien pour s’en sortir. Un an après la révolte des gilets jaunes, alors que le pays peine à sortir du conflit sur les retraites, Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite sont parties à la rencontre ces Français de la petite classe moyenne qui vivent à l’écart des grandes villes, dans la France périphérique.

« Zone Interdite » du dimanche 8 mars : avec les histoires de…

En Bretagne, Alexis et Yveline, la quarantaine, travaillent tous les deux à plein temps. Pourtant, ils sont en permanence dans le rouge. Dans quelques mois, coûte que coûte, ils vont devoir financer les études de leur fille. Alors ils ont pris une décision radicale : mettre en vente la maison qu’ils s’étaient fait construire. Se résoudre à redevenir locataire, renoncer à l’investissement d’une vie est déjà douloureux, mais ils vont découvrir que vendre leur bien situé dans une zone mal desservie va s’avérer bien plus compliqué que prévu.

En Haute-Savoie, Flora et Renaud, la vingtaine, sont parents de deux jeunes enfants et ils n’ont qu’une angoisse : celle de décrocher. Alors ils rivalisent d’astuces pour dépenser le moins possible, jonglant entre les applis et les coupons de réduction pour faire baisser la facture des courses. Ce jeune couple anticipe déjà une retraite réduite, alors pour assurer un petit capital à leurs enfants ; ils veulent investir dans un appartement à retaper situé à Thonon-les-Bains. Leur idée : faire les rénovations eux-mêmes et le mettre en location meublée via une application type Airbnb. Réussiront-ils à mener à bien ce projet ambitieux ?



En Mayenne, Sébastien, agriculteur, travaille 7 jours sur 7 pour gagner à peine 500 euros par mois. C’est le salaire de sa femme, secrétaire, qui fait vivre le couple et leurs deux enfants. La famille reste soudée face aux fin de mois difficiles qui les contraignent déjà à renoncer à certains soins médicaux mal remboursés par la Sécurité sociale. Mais dans quelques mois, sa mère, associée sur l’exploitation avec lui, prendra sa retraite. Pour assurer la survie de la ferme, Sébastien doit à tout prix trouver un nouvel associé.

Dans l’est de la France, Sylvia est mère célibataire. Interdit bancaire, elle ne peut compter que sur ses seuls revenus et redoute le moindre accident de la vie. Pour l’aider, sa fille âgée de 18 ans vient de faire un choix difficile : elle arrête ses études et cherche du travail pour être autonome financièrement. Entre le permis de conduire à financer, les factures de chauffage d’un hiver rigoureux, mère et fille vivent plus que jamais à l’euro près.

Enfin, dans la Creuse, Francine, 62 ans, ancienne ouvrière à la retraite, est obligée de continuer à travailler comme chauffeur de bus scolaire pour vivre décemment. C’est grâce au soutien de son fils qu’elle arrive à tenir. Pour elle, comme pour ces millions de Français, l’entraide familiale est indispensable pour faire face aux coups durs.

Teaser vidéo

On vous propose quelques images de votre émission de ce soir…

Trop riches pour être aidés, trop pauvres pour s’en sortir, 6 millions de foyers français vivent en permanence sur le fil. #ZoneInterdite, demain à 21:05 pic.twitter.com/W7ryZGlBR2 — M6 (@M6) March 7, 2020

Pendant neuf mois, les équipes de « Zone Interdite » ont partagé le quotidien de cette petite classe moyenne qui lutte pour s’en sortir et assurer l’avenir de ses enfants. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play.

