Harvey Weinstein testé positif au coronavirus

Le magnat du cinéma américain Harvey Weinstein aurait placé à l’isolement au centre correctionnel de Wende, au nord de l’Etat de New York, après avoir été testé positif au coronavirus, selon les informations publiées par le site TMZ.

Alors que Harvey Weinstein a récemment été condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol, plusieurs sources affirment en effet qu’il aurait été testé positif au COVID-19, ainsi que deux autres détenus avant lui.



Mais ni le centre pénitentiaire ni le porte-parole de Harvey Weinstein n’ont confirmé l’information.

Harvey Weinstein a célébré son 68ème anniversaire derrière les barreaux jeudi dernier. Il avait été transféré en prison après une hospitalisation pour des problèmes cardiaques.



Il a été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle au début du mois de mars et en plus de sa peine actuelle, Harvey Weinstein fait également face à quatre autres accusations de viol et d’agression sexuelle à Los Angeles, où le personnel du bureau du procureur de district a entamé une procédure d’extradition, qui a été retardée en raison de la crise du coronavirus.

