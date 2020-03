Plus belle la vie : ce soir, Andrès a un cadeau pour Luna (résumé + vidéo de l’épisode 4021 PBLV du 23 mars 2020)

4.4 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4021 du lundi 23 mars 2020 – Ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », Andrès a un beau cadeau pour Luna, qu’il compte lui offrir demain pendant la fête qu’il a organisé pour elle… Il montre ce cadeau à Mirta, il s’agit d’une magnifique cheval !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4021

Patrick et Léa s’opposent au sujet de la culpabilité d’Alexandra. Au commissariat, Léa se fait surprendre à fouiller le bureau de Patrick. Ce dernier tente de lui démontrer par les preuves scientifiques la culpabilité d’Alexandra mais Léa n’en démord pas. De son côté, Alexandra n’y croit plus. A l’hôpital, Lanski prend les fonctions de Jeanne par intérim. Son cynisme révolte Mila, qui veille sa mère d’adoption. Alison veut faire venir sa petite sœur à la coloc pour la soutenir…

Luna missionne sa mère pour savoir quel cadeau Andrès lui offrira à la fête. Mirta finit par cracher le morceau. Frémont cherche à se faire inviter à la fête. Estelle incite Francesco à cesser de s’en faire pour Luna qui est une grande fille. De son côté, Thomas se réjouit que Riva reprenne du poil de la bête…



Mouss se rapproche de Mila, en la réconfortant et en lui conseillant d’aller habiter à la coloc. Nathan n’est pas ravi de devoir vivre dans l’intimité avec une de ses élèves…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4021 du 23 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

