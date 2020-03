Coronavirus : Anne-Sophie Lapix harcelée, elle quitte Twitter

4.4 ( 9 )



Anne-Sophie Lapix présente chaque soir le journal de 20h de France 2 et depuis la crise du coronavirus, c’est une version allongée que la journaliste assure. Mais pas facile d’être encore plus présente à l’antenne en cette période difficile et harcelée sur les réseaux sociaux, Anne-Sophie a pris la décision radicale de quitter Twitter.

En cause notamment, son interview du Premier Ministre Edouard Philippe mardi dernier, au lendemain de l’allocution du Président de la République Emmanuel Macron.



« J’ai reçu un torrent de bouses sur les réseaux sociaux » a confié Anne-Sophie Lapix au Parisien avant de se justifier sur cette interview.

« C’est compliqué de couper son interlocuteur. On se sent un peu coincé. Avec le décalage du son, ce n’est jamais un exercice facile, ni pour l’un ni pour l’autre » a-t-elle expliqué.



Ce n’est pas la première fois que la journaliste quitte Twitter et on imagine qu’elle devrait être de retour quand les choses redeviendront enfin normales.

